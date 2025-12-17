Natale zeneize | a Sturla una festa natalizia all' insegna della tradizione
La Pro Loco Sturla e Vernazzola organizza Natale zeneize, una festa natalizia all'insegna della tradizione con mercatini creativi, giochi antichi, tradizioni natalizie e racconti in dialetto, musica e prodotti tipici genovesi.Appuntamento domenica 21 dicembre dalle 8:30 alle 20 in via del Tritone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Trallalero L'È NATALE AUGURI da Genova con la Vecchia Sturla a tutti gli amici
L'èrbo do Feipìn #ligureperché #ZENA #ligure #liguri #liguria #Natale #zeneizeperché #genova #zeneizes #Natale2025 #ligurismi #amîxi #DêNâ #genovese #zena #zeneize - facebook.com facebook
Quanto è bella Piazza De Ferrari illuminata a festa Le luci avvolgono Palazzo Ducale e il Teatro dell'Opera Carlo Felice, l'albero svetta nella piazza con la sua stella, le persone punteggiano la piazza. La magia del Natale genovese vi aspetta Foto di And x.com
