Natale zeneize | a Sturla una festa natalizia all' insegna della tradizione

La Pro Loco Sturla e Vernazzola organizza Natale zeneize, una festa natalizia all'insegna della tradizione con mercatini creativi, giochi antichi, tradizioni natalizie e racconti in dialetto, musica e prodotti tipici genovesi.Appuntamento domenica 21 dicembre dalle 8:30 alle 20 in via del Tritone. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

