Natale | tra rosmarino pomodoro e Vermouth è gara di ingredienti-novità per il Panettone 2025

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Panettone, simbolo indiscusso del Natale, si prepara a sorprendere nel 2025 con ingredienti innovativi come rosmarino, pomodoro e Vermouth. Un'evoluzione che unisce tradizione e creatività, portando nuove sfumature di gusto in un dolce che richiede cura e passione. La gara tra ingredienti novità promette di rendere il classico ancora più affascinante, senza dimenticare le radici di un prodotto artigianale, soffice e fragrante.

Immagine generica

(Adnkronos) – E' il dolce simbolo del Natale, il Panettone, soffice e profumato, frutto di ore di lavorazione, dove tutto parte indiscutibilmente dal lievito madre. E se farina, uova, burro e zucchero sono gli ingredienti per l'impasto di base, per gli 'ortodossi' della ricetta tradizionale, quella milanese, arance e cedro canditi sono insostituibili. Ma a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Panettone 2025, tra pomodoro e rosmarino è gara di ingredienti-novità

Leggi anche: A Natale puoi, arriva il Panettone al rosmarino e pomodoro. È gara tra pastry chef

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

natale rosmarino pomodoro vermouthNatale: tra rosmarino, pomodoro e Vermouth è gara di ingredienti-novità per il Panettone 2025 - Dal PeachMary di Dario Loison al Don Lievitato, i pastry chef ogni anno si cimentano nello sperimentare qualcosa di nuovo ... adnkronos.com

Demi glace di manzo La ricetta in descrizionedanielerossichef gourmet salsa ricette

Video Demi glace di manzo La ricetta in descrizionedanielerossichef gourmet salsa ricette

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.