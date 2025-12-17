Natale | tra rosmarino pomodoro e Vermouth è gara di ingredienti-novità per il Panettone 2025

Il Panettone, simbolo indiscusso del Natale, si prepara a sorprendere nel 2025 con ingredienti innovativi come rosmarino, pomodoro e Vermouth. Un'evoluzione che unisce tradizione e creatività, portando nuove sfumature di gusto in un dolce che richiede cura e passione. La gara tra ingredienti novità promette di rendere il classico ancora più affascinante, senza dimenticare le radici di un prodotto artigianale, soffice e fragrante.

Demi glace di manzo La ricetta in descrizionedanielerossichef gourmet salsa ricette

Ecco un antipasto sfizioso per Natale: delle girelle croccanti e gustose con feta e marmellata di mirtilli rossi. Ingredienti: 1 rotolo di pasta fillo 180 g di feta 80 g di mandorle 1 rametto di rosmarino 4\5 foglie di salvia 3 cucchiai di marmellata di mirtilli rossi Olio ev - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.