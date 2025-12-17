Natale sul Garda tornano le corse speciali in battello | Decongestioniamo il traffico e favoriamo gli eventi del territorio
Durante il periodo natalizio, il Garda offre nuove opportunità di scoperta con le corse speciali in battello. Questa iniziativa mira a decongestionare il traffico e a promuovere gli eventi locali, permettendo ai visitatori di esplorare i mercatini natalizi e godersi l’atmosfera delle feste in modo comodo e sostenibile.
Navigare sul Garda anche d’inverno, lasciandosi trasportare dall’atmosfera delle feste e raggiungendo i mercatini natalizi senza l’assillo del traffico. È questo l’obiettivo delle corse speciali natalizie 2025-2026 annunciate da Navigazione Lago di Garda, che anche quest’anno ripropone i. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: Arezzo, fine settimana da tutto esaurito: traffico in tilt e parcheggi stracolmi. Tra Natale e Fiera c’è Sugar
Leggi anche: Feste, sagre e corse podistiche: cambiano il traffico e la sosta in città
Natale a Peschiera del Garda lagodigarda
Corse battello speciali sul Lago di Garda per le festività natalizie - Le corse battello speciali sul Lago di Garda durante le festività natalizie offrono un modo unico per esplorare il lago. gardanotizie.it
Il Natale si prende il treno, ecco le corse straordinarie per viaggiare verso la magia di Arezzo - Arezzo, 27 settembre 2025 – Il Natale viaggerà ancora in treno: tornano le corse speciali da Casentino e Valdichiana verso Arezzo. lanazione.it
Sabato 20 Dicembre si terrà la Camminata di Natale da Malcesine a Garda, nata nel 2008 come ritrovo tra amici, gruppi e associazioni con la passione per il cammino. Percorso totale: 32 km, modulabile in base alle proprie possibilità. È possibile unirsi o las - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.