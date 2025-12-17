Natale sul Garda tornano le corse speciali in battello | Decongestioniamo il traffico e favoriamo gli eventi del territorio

Durante il periodo natalizio, il Garda offre nuove opportunità di scoperta con le corse speciali in battello. Questa iniziativa mira a decongestionare il traffico e a promuovere gli eventi locali, permettendo ai visitatori di esplorare i mercatini natalizi e godersi l’atmosfera delle feste in modo comodo e sostenibile.

