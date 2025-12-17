Natale speciale per la Sella Cento Fava | Questa è la direzione giusta

La serata natalizia della Benedetto XIV Cento ha acceso l'atmosfera alla Baltur Arena, trasformandola in un luogo di festa e condivisione. L'evento, giunto alla sua consueta tradizione, rappresenta un momento speciale per la squadra e i suoi tifosi, rafforzando il senso di comunità e passione che caratterizza il club nel periodo più magico dell'anno.

© Sport.quotidiano.net - Natale speciale per la Sella Cento. Fava: "Questa è la direzione giusta" Lunedì sera la Baltur Arena si è vestita a festa per ospitare la tradizionale cena di Natale della Benedetto XIV Cento, un appuntamento ormai immancabile per il mondo biancorosso. Un evento reso possibile grazie all'impegno e alla disponibilità del team di Casa Benedetto, che ha curato ogni dettaglio dell'organizzazione: dall'allestimento della sala al cibo, fino alla riuscitissima lotteria finale. La serata è stata da subito arricchita dall'intervento del Presidente Gianni Fava: "A tre mesi dall'inizio del percorso, la Benedetto conferma di aver intrapreso la direzione giusta, mostrando determinazione, energia, spirito di sacrificio e attaccamento alla maglia, nonostante le difficoltà del campionato.

