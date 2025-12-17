Natale solidale | nei negozi Coop sarà donato un dolce natalizio alle realtà del territorio a fronte di uno acquistato

Dal 18 al 24 dicembre, nei negozi Coop di tutta Italia e del Pescarese, la campagna “Prendi1, doniamo1” trasforma lo shopping natalizio in un gesto di solidarietà. Per ogni dolce natalizio acquistato, un altro sarà donato alle realtà locali del territorio, portando un sorriso e un aiuto concreto alle comunità più bisognose durante le festività. Un Natale più dolce, insieme.

Per un dolce natalizio acquistato, uno sarà donato. Dal 18 al 24 dicembre arriva nei negozi Coop di tutta Italia, e del Pescarese, la campagna “Prendi1, doniamo1”. Il dono, per un Natale solidale, sarà distribuito alle realtà del territorio, che si occupano di persone in difficoltà. A Pescara i. 🔗 Leggi su Ilpescara.it Leggi anche: Il Meazza apre nel periodo natalizio con un tour serale: si potrà cenare e ci sarà anche Babbo Natale Leggi anche: Castelnuovo, l’ex casa parrocchiale sarà un ostello solidale Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Natale di solidarietà e inclusione a Bari, tornano le “Letterine di Natale Solidali” 12 dicembre 2025; Natale di solidarietà e inclusione a Barletta: la seconda edizione di Letterine di Natale Solidali; Nove supermercati Coop in vendita nel Lazio: a rischio più di 200 dipendenti; Torna “Letterine di Natale Solidali”. Natale solidale con Coop Alleanza 3.0: un panettone acquistato è uno donato - Dal 18 al 24 dicembre torna l’iniziativa “Prendi 1, doniamo 1”: un gesto concreto per sostenere le associazioni del territorio e le famiglie in difficoltà ... altarimini.it

Regali nei i negozi di Natale di Emergency: prodotti equo-solidali e d’artigianato in 23 città - Questo l’impegno di EMERGENCY da 30 anni, che oggi, in un periodo di emergenze globali, ... repubblica.it

Emergency: in 23 città arrivano i negozi di Natale per sostenere cure e diritti - Questo l’impegno di EMERGENCY da 30 anni, che oggi, in un periodo di emergenze globali, rilancia in ... leggo.it

Spot TV Coop Natale 2016

IL NOSTRO NATALE SOLIDALE CON IL SOSTEGNO AD ASSOCIAZIONI E FAMIGLIE La Giunta comunale ha destinato complessivamente 8 mila euro a Caritas, Croce Rossa e Banco di solidarietà per contribuire all’iniziativa di solidarietà alimentare dell - facebook.com facebook

Un natale solidale x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.