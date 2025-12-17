Natale oltre un mld tonnellate di cibo invenduto | 5 trend per valorizzare eccedenze

Ogni Natale, milioni di tonnellate di cibo invenduto si accumulano, tra panettoni, cioccolatini e biscotti, generando sprechi significativi. Per affrontare questa realtà, emergono nuovi trend e strategie volte a valorizzare le eccedenze, riducendo lo spreco e promuovendo un consumo più sostenibile. Scopri come innovazione e sensibilità possono trasformare un problema in opportunità durante le festività.

(Adnkronos) – Panettoni, cioccolatini, biscotti e snack confezionati vengono prodotti in grandi quantità durante il periodo festivo per rispondere a una domanda concentrata in poche settimane, ma una parte consistente di questi prodotti resta invenduta. Dietro l'apparente successo delle vendite natalizie si nasconde infatti un tema strutturale: l'invenduto alimentare rappresenta un costo concreto per la .

NATALE 2025, LO SPRECO DI CIBO È UN PROBLEMA GLOBALE: UN MILIARDO DI TONNELLATE BUTTATE OGNI ANNO - Dalla produzione alle nostre cucine, oltre la metà dello spreco avviene nella fase finale della filiera: l’analisi di Ener2Crowd. zeroventiquattro.it

A Natale inquiniamo di più, 80mila tonnellate di rifiuti e +130% emissioni di CO2 - A Natale rifiuti e consumi crescono tra sprechi, più energia e CO2. quifinanza.it

