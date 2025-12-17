Natale ’o Ffrisco val Teatro S Margherita laboratorio | serata benefica a Pastena

Unisciti a noi per una serata speciale. Domani, giovedì 18 dicembre alle ore 21, il Teatro S. Margherita laboratorio di Pastena ospiterà la prima prova generale di Natale ’o Ffrisco, una brillante riscrittura del classico di Eduardo De Filippo. Una occasione unica per vivere un momento di cultura e solidarietà, contribuendo a una serata benefica che promette emozioni e riflessioni profonde.

© Salernotoday.it - Natale 'o Ffrisco val Teatro S. Margherita laboratorio: serata benefica a Pastena Domani, giovedì 18 dicembre alle ore 21, al Teatro S. Margherita laboratorio, andrà in scena la prima prova generale dello spettacolo Natale 'o Ffrisco, riscrittura del celebre testo di Eduardo De Filippo. La serata è offerta dalla compagnia teatrale come gesto di solidarietà a sostegno della.

