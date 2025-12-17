Natale la Compagnia del Vangelo lancia Aggiungi un posto a tavola

Nel cuore del Natale, la Compagnia del Vangelo presenta “Aggiungi un posto a tavola”, un'iniziativa che invita a riflettere sulle disuguaglianze e a condividere momenti di solidarietà. Mentre le luci e le festività illuminano le città, molte famiglie del Sud vivono realtà diverse. È un’occasione per aprire il cuore e creare spazi di accoglienza e speranza per chi ne ha più bisogno.

Natale è tempo di luci, tavole imbandite e famiglie riunite. Ma a Palermo, come in molte grandi città del Mezzogiorno, non è così per tutti. Sempre più persone fanno fatica a garantire un pasto quotidiano, e il Natale rischia di accentuare una solitudine che dura tutto l’anno. In questo contesto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Aggiungi un posto a tavola. In 130 alla cena in piazza Leggi anche: “Aggiungi un posto a tavola”, la cena di beneficenza di Liberamente a San Giovanni Teatino Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Palermo, A Natale la Compagnia del Vangelo lancia “Aggiungi un posto a tavola”; Milano, Natale: le iniziative di Progetto Arca per i più fragili; Estorsioni: Chinnici (PD SIcilia), grave l’attentato incendiario a Gela, la Commissione Antimafia accenda i riflettori; Com’è bello degustare da Trieste in giù. Palermo, A Natale la Compagnia del Vangelo lancia “Aggiungi un posto a tavola” - Solidarietà. blogsicilia.it

Natale 2024: vivere il Vangelo della pace e accogliere quel Bimbo che rischia di farci paura - Travolti da una spirale di guerra a tutti i livelli: economico, politico e anche culturale siamo spinti a considerare la ... agensir.it

Il Santo del giorno Santi Paolo Miki e Compagni

Festeggiamenti in compagnia di Babbo Natale! Per la prima volta dopo gli anni segnati dall’emergenza Covid, Babbo Natale è tornato a fare visita agli ospiti della RSA dell’Ospedale Civile di Busca e della Casa di Riposo SS. Annunziata. L’ospite d’eccez - facebook.com facebook

Solidarietà, consegnati 100 assegni della Compagnia di Babbo Natale alle famiglie in difficoltà x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.