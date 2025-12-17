Natale Insieme | una festa diffusa con gli allievi delle scuole Sarti e Minardi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
Immagine generica

Una grande festa accompagnerà il pubblico martedì 23 dicembre in un percorso artistico itinerante che dal palcoscenico del Teatro Masini si snoderà tra Piazza Nenni e la Galleria Comunale d'Arte. A partire dalle 18:30 la Scuola di Musica “Giuseppe Sarti” e la Scuola di Disegno e Plastica “Tommaso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Pisa 'Città del Natale', tante novità per regalare un'atmosfera di festa diffusa

Leggi anche: Pisa 'Città del Natale', tante novità per regalare un'atmosfera di festa diffusa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Natale al Q4 2025; Natale a Fano, il weekend che accende la città: luci, musica e comunità; “Brindisi a Natale 2025”: un racconto di luci, voci e comunità in città; Capodanno in centro . Torna il concerto in piazza. Festa diffusa nell’acropoli.

natale insieme festa diffusaRiccione: il 20, 21 e 23 dicembre Babbo Natale in tour nei quartieri per una grande festa diffusa - La magia del Natale avvolge tutta Riccione, trasformando la città in un grande abbraccio fatto di luci, sorrisi e momenti da condividere. chiamamicitta.it

natale insieme festa diffusaNatale a Norcia tra musica, mercatini e solidarietà diffusa - Eventi, concerti e tradizioni animano il cuore della città ... valnerinaoggi.it

natale insieme festa diffusa“Natale insieme”: Pino Torinese celebra la giornata più bella con una giornata di festa - La Cascina Menzio infatti proporrà attività di decorazioni con colori naturali delle loro verdure, preparazioni di biscotti, e la possibilità di coccolare il neonato asinello di 3 mesi. torinoggi.it

Natale è festa

Video Natale è festa

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.