Natale insieme al Municipio V | appuntamenti natalizi con musica spettacoli mercatini e animazione per bambini

Vivi l’atmosfera magica del Natale con il programma “Natale insieme al Municipio V”. Dal 20 dicembre, l’auditorium Marco Polo di Palese si trasformerà in un luogo di musica, spettacoli, mercatini e divertimento per bambini, grazie a un ricco calendario di eventi promossi dal Municipio V e organizzati da “Cucciolo”. Un’occasione speciale per condividere momenti di gioia e convivialità con tutta la famiglia.

Prenderà il via sabato 20 dicembre, dalle ore 18, nell'auditorium Marco Polo del 27° Circolo Didattico di Palese, il cartellone di appuntamenti "Natale insieme al Municipio V", promosso dal Municipio V e organizzato dall'associazione socioeducativa e culturale "Cucciolo".Il programma degli eventi.

“Natale insieme”: Pino Torinese celebra la giornata più bella con una giornata di festa - La Cascina Menzio infatti proporrà attività di decorazioni con colori naturali delle loro verdure, preparazioni di biscotti, e la possibilità di coccolare il neonato asinello di 3 mesi. torinoggi.it

Natale Insieme a Pino Torinese - Pino Torinese dà il benvenuto alle festività con Natale Insieme, la giornata di festa in programma sabato 20 dicembre in piazza del Municipio, dalle 16 fino a sera. mentelocale.it

Municipio XI conclusa la seconda edizione dellevento Natale Insieme

A Natale, la scelta più preziosa è quella che lascia un segno. La Gift Card di Insieme per Fare è un regalo che non si consuma, non si dimentica e cresce insieme a chi lo riceve. Puoi donare una o più mensilità dei nostri corsi: teatro, scacchi, chitarra, danz

