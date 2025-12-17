Natale in pista al Bolgia | Leon e Louden guidano la notte fino all’alba

A Bergamo, tra il calore delle festività e la quiete natalizia, si accende una scena diversa. Al Bolgia, Leon e Louden portano la notte fino all’alba, trasformando il Natale in un’esperienza di musica e danza. Per chi cerca un’originale tradizione, la pista diventa il luogo perfetto per lasciarsi coinvolgere, ballare e vivere un Natale all’insegna dell’energia e della festa.

© Sbircialanotizia.it - Natale in pista al Bolgia: Leon e Louden guidano la notte fino all’alba Tra il pranzo di Natale e la quiete di fine giornata, a Bergamo c’è chi sceglie un’altra tradizione: ballare. Giovedì 25 dicembre 2025, nella notte sospesa tra Natale e Santo Stefano, il Bolgia accende un Christmas Event ad alta intensità, chiamando in console Leon e Louden per una maratona elettronica pensata per chi non vuole . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it Leggi anche: Notte Galactica al Bolgia: techno fino all’alba a Bergamo Leggi anche: Natale, Catania si accende con la "Notte Bianca: musei e siti culturali aperti fino alle 23 con biglietto simbolico Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Grato Fiorito Marzo 2015 Italia Sera. . Natale al laghetto dell’Eur: ruota panoramica, villaggio incantato e pista di ghiaccio Il quartiere dell'EUR si trasforma in un suggestivo percorso natalizio che unisce intrattenimento e architettura urbana. Protagonista assoluta è la Eur City Eye, l - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.