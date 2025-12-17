Natale in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il periodo natalizio, circa 670mila cittadini lombardi hanno richiesto prestiti per coprire le spese di regali e cene, accumulando un debito complessivo di 1,56 miliardi di euro. Un trend che evidenzia il peso delle festività sulle finanze delle famiglie della regione.

natale in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni

© Ilgiorno.it - Natale, in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni

Milano, 17 dicembre 2025 – Un debito da 1,56 miliardi di euro sotto l’albero. L’hanno messo i 670mila lombardi che hanno chiesto un finanziamento per il periodo natalizio. I dati elaborati da Susini Group StP, studio leader nella consulenza del lavoro, stimano festività all’insegna di consumi e spese coperte da prestiti: “L’aumento dei prezzi di trasporti, ospitalità, prodotti alimentari e regali tecnologici, insieme alla pressione inflazionistica residua, porterà a un incremento delle richieste di finanziamento rispetto alle festività 2024-2025”. Il debito medio lombardo è salito a 2.325 euro. Ilgiorno.it

Leggi anche: Indebitati per fare i regali di Natale: Circa 800mila italiani hanno già chiesto un prestito alle banche

Leggi anche: Prestito personale, nel Ferrarese si chiedono in media 11 mila euro per auto usate, spese mediche e lavori in casa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

natale 670mila chiedono prestitoNatale, in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni - I residenti lombardi hanno attivato finanziamenti per 1,56 miliardi: un dato in crescita rispetto alle ultime festività. ilgiorno.it

Prestiti per Natale: il 24% degli italiani ne farà richiesta - Natale è alle porte e molti italiani, per far fronte ai costi legati a regali, cenoni, feste e vacanze invernali, hanno intenzione di chiedere un prestito personale o di optare per un pagamento ... facile.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.