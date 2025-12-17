Natale in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni

Durante il periodo natalizio, circa 670mila cittadini lombardi hanno richiesto prestiti per coprire le spese di regali e cene, accumulando un debito complessivo di 1,56 miliardi di euro. Un trend che evidenzia il peso delle festività sulle finanze delle famiglie della regione.

© Ilgiorno.it - Natale, in 670mila chiedono un prestito per affrontare le spese per regali e cenoni Milano, 17 dicembre 2025 – Un debito da 1,56 miliardi di euro sotto l'albero. L'hanno messo i 670mila lombardi che hanno chiesto un finanziamento per il periodo natalizio. I dati elaborati da Susini Group StP, studio leader nella consulenza del lavoro, stimano festività all'insegna di consumi e spese coperte da prestiti: "L'aumento dei prezzi di trasporti, ospitalità, prodotti alimentari e regali tecnologici, insieme alla pressione inflazionistica residua, porterà a un incremento delle richieste di finanziamento rispetto alle festività 2024-2025". Il debito medio lombardo è salito a 2.325 euro.

