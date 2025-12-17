Natale i consigli del nutrizionista | Pochi ‘strappi’ e così si ingrassa massimo mezzo chilo

Il nutrizionista consiglia di limitare gli strappi a tavola tra Natale e Capodanno. Seguendo poche regole nei giorni successivi, è possibile contenere l'aumento di peso a circa mezzo chilo. La chiave è moderazione e attenzione alle abitudini alimentari, per evitare che le festività influenzino negativamente la forma fisica.

(Adnkronos) – Gli strappi a tavola, tra Natale e Capodanno, sono inevitabili. Per ridurre l'impatto delle abbuffate, ci sono poche regole da seguire nei giorni successivi. A fornire i consigli è il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato in Scienza dell'alimentazione e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute. "Se . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: "Mi hanno rubato 5mila euro e l'identità": così in Brianza si rubano dati e soldi con pochi click Leggi anche: Albero di Natale vero: i consigli degli agronomi di Frosinone per mantenerlo sano e farlo vivere dopo le feste La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Come evitare malanni di stagione a Natale: dieta e rimedi naturali per rafforzare le difese immunitarie; A Natale il corpo manda più segnali: ecco perché succede davvero; Aspettando Natale, ecco i buoni comportamenti a tavola; Natale senza sensi di colpa: i consigli della biologa nutrizionista Gelsomina Melchionne per restare in forma durante le feste. Natale, i consigli del nutrizionista: “Pochi ‘strappi’ e così si ingrassa massimo mezzo chilo” - Per ridurre l'impatto delle abbuffate, ci sono poche regole da seguire nei ... tuobenessere.it

Natale, i consigli del nutrizionista per non ingrassare: «Trasgredire solo 24, 25 e 31 per prendere massimo mezzo chilo» - Per chi, anche durante le vacanze, è attento alla linea arriva il consiglio pratico del nutrizionista Giorgio Calabrese per contenere ... ilmattino.it

Natale a tavola senza ingrassare: il piano del nutrizionista. Quando si può trasgredire - "Se stiamo bene e in forma, e godiamo di buona salute, ogni tanto una piccola trasgressione possiamo concedercela. msn.com

Natale senza sensi di colpa ecco cosa dovresti fare

Natale, come gestire le giornate senza scuola: i consigli della pedagogista ai genitori (Adnkronos) - Con il Natale, il calendario indica una pausa dalle lezioni scolastiche, ma in famiglia non arriva automaticamente la calma tanto desiderata dopo mesi di agen - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.