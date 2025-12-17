Natale i consigli del nutrizionista | Pochi ‘strappi’ e così si ingrassa massimo mezzo chilo

Il nutrizionista consiglia di limitare gli strappi a tavola tra Natale e Capodanno. Seguendo poche regole nei giorni successivi, è possibile contenere l'aumento di peso a circa mezzo chilo. La chiave è moderazione e attenzione alle abitudini alimentari, per evitare che le festività influenzino negativamente la forma fisica.

(Adnkronos) – Gli strappi a tavola, tra Natale e Capodanno, sono inevitabili. Per ridurre l'impatto delle abbuffate, ci sono poche regole da seguire nei giorni successivi. A fornire i consigli è il professor Giorgio Calabrese, medico nutrizionista specializzato in Scienza dell'alimentazione e presidente del Comitato nazionale per la sicurezza alimentare del ministero della Salute.

