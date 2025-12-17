Natale e virus stagionali | influenza raffreddore e infezioni respiratorie come proteggere le vacanze

Durante le festività natalizie, il rischio di infezioni respiratorie come influenza, raffreddore e altre infezioni stagionali aumenta, mettendo a rischio il benessere di adulti e bambini. È importante conoscere le strategie di prevenzione per proteggere le vacanze e trascorrere un periodo sereno e in salute.

Il periodo natalizio coincide ogni anno con il picco delle infezioni respiratorie stagionali. Raffreddore, mal di gola, tosse e sindromi influenzali colpiscono adulti e bambini, con il rischio concreto di compromettere giorni di riposo e vacanze. Tra influenza, virus respiratori e varianti di Covid-19, l’inverno resta una stagione particolarmente impegnativa per la salute. Il picco tra dicembre e febbraio. Le infezioni delle vie respiratorie seguono un andamento stagionale ben definito. In Italia, il picco dei contagi si registra generalmente tra dicembre e fine febbraio. A spiegarlo è Claudio Cricelli, presidente della SIMG – Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie, che sottolinea come la maggior parte delle infezioni in circolazione sia di origine virale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Come capire dai sintomi se è influenza o Covid

Influenza e feste di Natale, come proteggersi quando è tardi per vaccinarsi? Il virologo Fabrizio Pregliasco: «Curate il vostro microbiota: se l’intestino è ripulito dai ... - Come ridurre il rischio di contrarre virus influenzali proprio a Natale se non si ha la «copertura»? vanityfair.it