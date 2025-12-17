Natale e sport | come gestire calorie e allenamenti senza sensi di colpa

Durante il periodo natalizio, tra cene, dolci e momenti di convivialità, è normale consumare più calorie del solito. Tuttavia, è possibile mantenere un equilibrio tra festeggiamenti e attività fisica, evitando sensi di colpa. In questo articolo, scoprirai come gestire al meglio alimentazione e allenamenti per vivere le festività in modo sereno e salutare.

Nel periodo delle festività natalizie tradizionalmente aumentano i momenti conviviali, con un incremento delle calorie che vengono assimilate. Per chi fa sport, non solo a livello professionistico, ma anche a livello amatoriale, si tratta di un periodo che va gestito con intelligenza, come spiega il Dott. Danilo Azara, nutrizionista di Habilita Sport Medicine. Per un atleta amatoriale il periodo delle feste di Natale rappresenta un "ostacolo" per mantenere il normale apporto calorico. Quale ritiene sia l'approccio, anche psicologico, che andrebbe adottato in questo periodo dell'anno?. "Negli anni ho appurato che durante le festività le persone tendono a dividersi in due grandi categorie: ci sono quelli che, nonostante si allenino con costanza, temono che anche un semplice dolce possa compromettere mesi di lavoro; e poi ci sono quelli che, proprio perché si allenano, si sentono "autorizzati" a mangiare senza limiti, convinti di poter compensare tutto con un paio di sessioni di allenamento.

