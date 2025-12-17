Natale e Capodanno in sicurezza a Cattolica aumentati controlli e mezzi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cattolica, le festività natalizie e di Capodanno si svolgono in un clima di sicurezza grazie a un potenziamento dei controlli da parte della Polizia locale. Con aperture serali estese e maggiore presenza sul territorio, l’Amministrazione garantisce un ambiente protetto e tranquillo, permettendo a residenti e visitatori di vivere le festività in serenità e spensieratezza.

Immagine generica

A Cattolica, Natale e Capodanno si festeggiano in sicurezza. L’Amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della Polizia locale per tutto il periodo delle festività, aumentando le aperture serali del Comando non solo nei week end ma anche nei feriali dal 24 dicembre fino al 6. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Leggi anche: La magìa del “Bosco di luce” accende il Natale e Capodanno di Cattolica

Leggi anche: Natale e Capodanno a Cattolica, ecco la mappa dei parcheggi

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Riparata la pompa di calore nella sede dei Vigili del Fuoco. Il Comune: “Un presidio fondamentale per la sicurezza della città”; 'Rimini, come stai? Un incontro pubblico per discutere di turismo, spiagge e sicurezza; Sicurezza urbana: in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianza; I nobili di Rimini cercano di sterminarsi a vicenda.

natale capodanno sicurezza cattolicaNatale e Capodanno in sicurezza a Cattolica. Gabellini: “Aumentati controlli e mezzi” - L’Amministrazione comunale della Regina, ha potenziato i controlli da parte della ... chiamamicitta.it

natale capodanno sicurezza cattolicaCapodanno a Cattolica: potenziati i controlli della Polizia Locale - L’Amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della Polizia locale per ... corriereromagna.it

natale capodanno sicurezza cattolicaCattolica, operazione sicurezza per le feste: movida blindata e turni serali della Polizia Locale - Nella notte di San Silvestro è inoltre previsto il divieto di esplosione di fuochi d’artificio in alcune aree della città ... altarimini.it

Questa purtroppo è Milano.... ruzzaorologi orologio rapina

Video Questa purtroppo è Milano.... ruzzaorologi orologio rapina

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.