Natale e Capodanno in sicurezza a Cattolica aumentati controlli e mezzi

A Cattolica, le festività natalizie e di Capodanno si svolgono in un clima di sicurezza grazie a un potenziamento dei controlli da parte della Polizia locale. Con aperture serali estese e maggiore presenza sul territorio, l’Amministrazione garantisce un ambiente protetto e tranquillo, permettendo a residenti e visitatori di vivere le festività in serenità e spensieratezza.

A Cattolica, Natale e Capodanno si festeggiano in sicurezza. L'Amministrazione comunale ha potenziato i controlli da parte della Polizia locale per tutto il periodo delle festività, aumentando le aperture serali del Comando non solo nei week end ma anche nei feriali dal 24 dicembre fino al 6.

