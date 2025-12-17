Natale e Capodanno all’insegna di iniziative per tutta la famiglia al cinema

Durante le festività natalizie e di inizio anno, Uci Cinemas Arezzo presenta una serie di iniziative dedicate a tutta la famiglia, ideate per offrire momenti di divertimento e spettacolo. Un’occasione per vivere il cinema in modo speciale, tra proiezioni, eventi e attività pensate per grandi e piccini.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Uci Cinemas Arezzo, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone alcune iniziative pensate per offrire al pubblico un'esperienza cinematografica completa. Infatti, UCI Cinemas conferma il proprio impegno nel trasformare il cinema in un luogo di intrattenimento, condivisione e divertimento per tutte le età. Per celebrare l'arrivo del nuovo anno, il 31 dicembre nell'UCI Cinemas Arezzo è prevista la tariffa speciale di 6,90€ sui biglietti per tutti gli spettacoli in programmazione dalle ore 21:00 e ospiterà proiezioni di mezzanotte, per vivere il cinema anche negli orari più speciali delle feste.

