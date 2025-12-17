Natale e Capodanno a Uci Luxe Megalò | film a tutte le ore durante le festività
Durante le festività natalizie e di Capodanno, Uci Luxe Megalò propone un ricco programma di film, eventi speciali e animazione per famiglie, offrendo proiezioni in orari insoliti per un’esperienza cinematografica completa e diversificata.
Un calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film, eventi speciali, animazione per famiglie e offerte dedicate ma soprattutto proiezioni anche in orari insoliti: è la proposta del cinema Uci Luxe Megalò durante le festività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
