Natale e Capodanno a Uci Luxe Megalò | film a tutte le ore durante le festività

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante le festività natalizie e di Capodanno, Uci Luxe Megalò propone un ricco programma di film, eventi speciali e animazione per famiglie, offrendo proiezioni in orari insoliti per un’esperienza cinematografica completa e diversificata.

Immagine generica

Un calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film, eventi speciali, animazione per famiglie e offerte dedicate ma soprattutto proiezioni anche in orari insoliti: è la proposta del cinema Uci Luxe Megalò durante le festività. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: I migliori film di Natale 2025 al cinema. Cosa vedere in sala durante le festività

Leggi anche: All’Uci Luxe di Megalò in anteprima il film "Io sono Rosa Ricci" con Maria Esposito, amata attrice di "Mare fuori"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il video di promozione di Spim a UCI CINEMAS Fiumara

Video Il video di promozione di Spim a UCI CINEMAS Fiumara

natale capodanno uci luxeUCI CINEMAS - Un Natale e un Capodanno ricchi di eventi, anteprime e attività per tutta la famiglia - UCI Cinemas Casoria, durante le festività natalizie e di inizio anno, propone un calendario di iniziative pensate per offrire al pubblico un’esperienza cinematografica completa, che unisce grandi film ... napolimagazine.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.