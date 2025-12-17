Natale di solidarietà alla Caserma Litto | i Carabinieri incontrano i ragazzi delle case famiglia
Venerdì 19 dicembre alle 16.00, la Caserma Litto di Avellino ospiterà un evento speciale di solidarietà. I Carabinieri incontreranno i ragazzi delle case famiglia “Il Marsupio” e “I Terribili” per uno scambio di auguri natalizi, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e le comunità locali. Un gesto di calore e vicinanza che rende il Natale ancora più significativo.
Venerdì 19 dicembre, alle ore 16.00, presso la Caserma “Litto” di Avellino, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri, si terrà il consueto scambio di auguri natalizi tra l’Arma e gli ospiti delle case famiglia presenti sul territorio, “Il Marsupio” e “I Terribili”, insieme ai rispettivi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
