Natale di solidarietà alla Caserma Litto | i Carabinieri incontrano i ragazzi delle case famiglia

Venerdì 19 dicembre alle 16.00, la Caserma Litto di Avellino ospiterà un evento speciale di solidarietà. I Carabinieri incontreranno i ragazzi delle case famiglia “Il Marsupio” e “I Terribili” per uno scambio di auguri natalizi, rafforzando il legame tra le forze dell’ordine e le comunità locali. Un gesto di calore e vicinanza che rende il Natale ancora più significativo.

Natale di solidarietà negli ospedali iblei: sorrisi e pet therapy per i bambini ricoverati

