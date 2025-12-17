Natale di Latina il concerto della Fanfara dei carabinieri apre gli eventi per i 93 anni della città

Il Natale di Latina si apre con il concerto della Fanfara dei Carabinieri, segnando l’inizio delle celebrazioni per i 93 anni della città. Il 18 dicembre, l’amministrazione ha organizzato una serie di eventi e iniziative per celebrare questo traguardo storico, coinvolgendo la comunità in un momento di festa e tradizione.

