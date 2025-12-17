Natale di Latina il concerto della Fanfara dei carabinieri apre gli eventi per i 93 anni della città
Il Natale di Latina si apre con il concerto della Fanfara dei Carabinieri, segnando l’inizio delle celebrazioni per i 93 anni della città. Il 18 dicembre, l’amministrazione ha organizzato una serie di eventi e iniziative per celebrare questo traguardo storico, coinvolgendo la comunità in un momento di festa e tradizione.
Latina si prepara a celebrare il 93esimo anniversario dell’inaugurazione della città. Una giornata importante, quella del 18 dicembre, per la quale l’amministrazione comunale ha messo a punto tutta una serie di iniziative ed eventi.Il calendario degli appuntamenti per il Natale di Latina è stato. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Leggi anche: Il libro di Repek, il concerto di Natale e i 50 anni del Museo Civico: gli eventi
Leggi anche: All'ospedale "Moscati" il concerto di Natale della Fanfara del 10° Reggimento Carabinieri "Campania"
Variata del Bersagliere - Concerto di Natale 2019 Verdello - Fanfara Bersaglieri Scattini Bergamo
Il Concerto di Natale del Conservatorio con la Fanfara dei carabinieri: 60 musicisti sul palco - Sessanta musicisti sul palco: a Piacenza il grande Concerto di Natale del Conservatorio e della Fanfara dei Carabinieri - piacenzasera.it
Concerto benefico di Natale con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense - Come da tradizione il Comando Militare Esercito ''Liguria'' ha organizzato il Concerto benefico di Natale con la fanfara della Brigata Alpina Taurinense che si esibisce a Genova per la quarta volta co ... mentelocale.it
Sportgaetano.tv. . #Gaeta #Latina #Lazio #SudPontino #Festività #Natale #FavoleDiLuce #Luminarie #Fontana #Luci #Effetti #Danza #Coreografia #Eventi #Musica #Concerti #Critica Favole di Luce 2025, l'evento natalizio gaetano premiato dalla critica - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.