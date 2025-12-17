Natale con la neve in Italia Le previsioni di Giuliacci | chi trascorrerà feste da fiaba
Le previsioni di Giuliacci annunciano un Natale caratterizzato dalla neve in molte regioni italiane. L’inverno si presenta con il suo volto più tradizionale, portando freddo e maltempo, creando le condizioni ideali per un Natale da fiaba. Ecco cosa ci attende durante le festività, con dettagli sulle aree che potrebbero vivere un Natale innevato.
Torniamo a parlare del meteo di Natale, un tema che sta attirando grande attenzione perché, come confermato ormai da giorni, l’ inverno è pronto a mostrarsi nella sua versione più classica, fatta di freddo, maltempo e anche neve. A delineare lo scenario è il colonnello Mario Giuliacci, che aveva anticipato queste condizioni con largo anticipo e che ora trova ulteriori conferme nei modelli previsionali. Secondo Giuliacci, la neve sarà una delle grandi protagoniste delle festività e arriverà in due fasi distinte. La prima è attesa tra martedì e mercoledì, quando le nevicate interesseranno soprattutto le Alpi centro-occidentali, con fiocchi oltre i 1000 metri di quota. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
