Natale boom di acquisti dell’ultimo minuto | a Bergamo torna protagonista il commercio di vicinato

Il countdown natalizio accelera a Bergamo, dove il commercio di vicinato torna a brillare con un boom di acquisti dell’ultimo minuto. Nei negozi, mercati e mercatini della provincia, il flusso di clienti si intensifica fino alla Vigilia, confermando l’importanza delle realtà locali durante le festività. Un trend che sottolinea il valore della vicinanza e della tradizione nel cuore del Natale bergamasco.

L’ANALISI. Fino alla Vigilia cresce il flusso di clienti nei negozi, mercati e mercatini anche in provincia di Bergamo. Secondo Confesercenti–Ipsos, l’ultima settimana prima di Natale premia il canale fisico, con una spesa media di circa 300 euro al Nord. Abbigliamento, cosmetici, giochi e prodotti enogastronomici trainano gli acquisti, rafforzando il ruolo economico e sociale del commercio locale. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

