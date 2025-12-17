Natale al cinema | Zalone torna con ‘Buen Camino’ a mezzanotte

In occasione del Natale, The Space Cinema presenta un'anteprima speciale di mezzanotte di “Buen Camino”, il nuovo film di Zalone. L'evento, in programma tra il 24 e il 25 dicembre, offre agli spettatori un'opportunità unica di scoprire in anteprima assoluta questa attesa pellicola natalizia.

Checco Zalone più riflessivo e maturo: è il film perfetto per un Natale stupefacente - Dopo anni di silenzio, Checco Zalone torna al cinema con un’avventura intensa e sorprendente: un viaggio che promette risate, emozioni e un Natale da ricordare. libero.it

