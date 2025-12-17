Natale al cinema | Zalone torna con ‘Buen Camino’ a mezzanotte
In occasione del Natale, The Space Cinema presenta un'anteprima speciale di mezzanotte di “Buen Camino”, il nuovo film di Zalone. L'evento, in programma tra il 24 e il 25 dicembre, offre agli spettatori un'opportunità unica di scoprire in anteprima assoluta questa attesa pellicola natalizia.
Nella notte tra mercoledì 24 e giovedì 25 dicembre, alle 00:05, The Space Cinema accende i suoi multisala con l’anteprima di mezzanotte di “Buen Camino”. È il film che riunisce Checco Zalone e Gennaro Nunziante dopo quasi dieci anni, e promette risate proprio nel cuore della notte di Natale. Una notte speciale nei multisala L’appuntamento . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Buen Camino Trailer Ufficiale Dal 25 dicembre al cinema
