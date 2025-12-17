Natale a Viterbo brilla anche la torre civica | FOTO
Viterbo si veste a festa per il Natale 2025, con luminarie che illuminano le porte principali e la suggestiva accensione della torre civica in piazza del Comune. Un momento di magia che avvolge il cuore del capoluogo, rendendo ancora più speciale questo periodo. Le luci natalizie creano un’atmosfera incantata, invitando residenti e visitatori a immergersi nello spirito delle festività.
Natale 2025, dopo l'accensione delle luminarie sulle quattro porte principali di Viterbo, nel tardo pomeriggio del 17 dicembre è arrivato anche il “turn on” della torre civica in piazza del Comune, completando così la mappa delle luci natalizie nel cuore del capoluogo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
FOTO | Natale 2025: luminarie torre civica piazza del Comune.
