Natale a Terni il ‘Regalo sospeso’ | Gesto di solidarietà dedicato ai bambini meno fortunati Annunciate nuove collaborazioni
A Terni torna il ‘Regalo sospeso’, un'iniziativa di solidarietà dedicata ai bambini meno fortunati. Giunta alla quinta edizione, questa iniziativa invita la comunità a donare e condividere gesti di gentilezza nel periodo natalizio. Durante la presentazione di mercoledì 17 dicembre, sono state annunciate nuove collaborazioni per rafforzare l'importante progetto di solidarietà.
Una iniziativa giunta alla quinta edizione denominata Il Regalo sospeso è stata presentata nel corso della mattinata di mercoledì 17 dicembre. La sede della Confcommercio ha ospitato la conferenza stampa con l’obiettivo di illustrare le attività previste. Ad organizzare l’associazione di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
