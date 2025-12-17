Natale a Sarteano con il cuore a Gaza | Pensare che Gesù è nato proprio là

Durante il periodo natalizio, Sarteano si anima con iniziative di solidarietà e riflessioni sul senso di speranza. Tra le celebrazioni, un messaggio di attenzione verso Gaza ricorda il valore della pace e della solidarietà, invitando a condividere il vero spirito del Natale oltre le frontiere.

© Lanazione.it - Natale a Sarteano con il cuore a Gaza: "Pensare che Gesù è nato proprio là" "Controvento? Io non lo definirei così, il controvento lo avevano gli altri, noi andavamo nella direzione giusta". Al Teatro Comunale degli Arrischianti si è tenuto l'incontro dal titolo "Controvento. Dalla Sicilia a Gaza", un appuntamento reso possibile grazie all'Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dal Comune di Sarteano, ma anche da numerose associazioni come la Nuova Accademia degli Arrischianti, Arci Siena, Incontriamoci, APS, il collettivo VaZine, ANPI Valdichiana e il Circolo Legambiente. L'incontro, condotto da Michela Berti, responsabile della redazione de La Nazione Siena, nasce dalla voglia di ascoltare due testimonianze importanti: Mervat Alramli, attivista palestinese e Carlo Alberto Biasoli, capitano della "Morgana", una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.

Piedimonte Matese, l'albero di Natale all'uncinetto diventerà coperte per i bimbi di Gaza - E così un albero di Natale all'uncinetto si è trasformato in albero di lana e cuore. ilmattino.it

Oggi è il grande giorno! Ci vediamo alle 16.00 in Teatro per inaugurare il Natale con “Oltre il vento” e a seguire in Sala Mostre con l’apertura di Mixerpiece Non mancate! #wakeupsarteano #sarteano #sarteanoliving - facebook.com facebook

