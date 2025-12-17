Natale a Sarteano con il cuore a Gaza | Pensare che Gesù è nato proprio là
Durante il periodo natalizio, Sarteano si anima con iniziative di solidarietà e riflessioni sul senso di speranza. Tra le celebrazioni, un messaggio di attenzione verso Gaza ricorda il valore della pace e della solidarietà, invitando a condividere il vero spirito del Natale oltre le frontiere.
"Controvento? Io non lo definirei così, il controvento lo avevano gli altri, noi andavamo nella direzione giusta". Al Teatro Comunale degli Arrischianti si è tenuto l’incontro dal titolo “Controvento. Dalla Sicilia a Gaza”, un appuntamento reso possibile grazie all’Unione dei Comuni della Valdichiana Senese e dal Comune di Sarteano, ma anche da numerose associazioni come la Nuova Accademia degli Arrischianti, Arci Siena, Incontriamoci, APS, il collettivo VaZine, ANPI Valdichiana e il Circolo Legambiente. L’incontro, condotto da Michela Berti, responsabile della redazione de La Nazione Siena, nasce dalla voglia di ascoltare due testimonianze importanti: Mervat Alramli, attivista palestinese e Carlo Alberto Biasoli, capitano della “Morgana”, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lanazione.it
Piedimonte Matese, l'albero di Natale all'uncinetto diventerà coperte per i bimbi di Gaza
