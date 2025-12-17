Natale a Roma inaugurati i presepi di piazza del Campidoglio e piazza di Spagna

Il 17 dicembre 2025 a Roma sono stati inaugurati i presepi di Piazza del Campidoglio e di Piazza di Spagna, arricchendo le tradizioni natalizie della città con due installazioni distintive. Gli eventi segnano l'inizio delle celebrazioni natalizie, attirando visitatori e residenti che desiderano ammirare le rappresentazioni artistiche e religiose previste per il periodo.

Roma, 17 dicembre 2025 – Sono stati inaugurati mercoledì 17 dicembre il presepe di Piazza del Campidoglio e quello pinelliano in Piazza di Spagna. Sul Colle capitolino, lo svelamento dell'opera è stato accompagnato dall'esibizione della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale. A Piazza di Spagna torna una tradizione avviata nel 1965 e realizzata con le statuine dello scultore leccese Antonio Mazzeo e la scenografia immaginata dal pittore romano Angelo Urbani, detto il Fabbretto, realizzata poi dallo scenografo Vincenzo Confidati e completamente ricostruita nel 1988, basandosi sull'originale.

