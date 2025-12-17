Natale a Foggia | il programma degli eventi

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale a Foggia si presenta con un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere tutta la città, dal centro alle periferie. Un cartellone variegato che unisce tradizione, divertimento e solidarietà, creando un’atmosfera magica e coinvolgente, ideale per vivere momenti di gioia e condivisione tra cittadini di tutte le età.

natale a foggia il programma degli eventi

© Foggiatoday.it - Natale a Foggia: il programma degli eventi

Ricco di appuntamenti il cartellone natalizio allestito dall’amministrazione comunale della città di Foggia con la finalità di regalare momenti di evasione e divertimento, in un’atmosfera elegante e sospesa tra la partecipazione e il raccoglimento, dal centro alle periferie e alle borgate.Corso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Leggi anche: Eventi di Natale, il programma

Leggi anche: "Natale a Cisterna", un programma ricco di eventi per la seconda edizione

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 6 e domenica 7 dicembre; Fine settimana in Capitanata: gli eventi di sabato 13 e domenica 14 dicembre; Natale a Foggia, nominata la commissione per scegliere gli eventi del cartellone 2025; Foggia, Gran Concerto di Natale dell’Orchestra di Fiati Apulia al Teatro del Fuoco. L’evento solidale dell’Acc.

natale foggia programma eventiNatale a Foggia: il programma degli eventi - Ricco di appuntamenti il cartellone natalizio allestito dall’amministrazione comunale della città di Foggia con la finalità di regalare momenti di evasione e divertimento, in un’atmosfera elegante e ... foggiatoday.it

NATALE Foggia, l’antico Natale torna a suonare: protagoniste le zampogne di Scapoli - concerto “Dalle melodie di un antico Natale ai suoni della tradizione popolare”, dedicato alle zampogne ... statoquotidiano.it

natale foggia programma eventiLuci, feste di piazza e lo shopping: a Foggia via al Natale - Oggi a Foggia giorno dell’Immacolata, piazza Cavour sarà la cornice suggestiva che accoglierà la cerimonia dell’accensione dell’a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

IMovie - Vigilia di Natale a Foggia

Video IMovie - Vigilia di Natale a Foggia

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.