Natale a Foggia | il programma degli eventi

Il Natale a Foggia si presenta con un ricco programma di eventi pensati per coinvolgere tutta la città, dal centro alle periferie. Un cartellone variegato che unisce tradizione, divertimento e solidarietà, creando un’atmosfera magica e coinvolgente, ideale per vivere momenti di gioia e condivisione tra cittadini di tutte le età.

Ricco di appuntamenti il cartellone natalizio allestito dall'amministrazione comunale della città di Foggia con la finalità di regalare momenti di evasione e divertimento, in un'atmosfera elegante e sospesa tra la partecipazione e il raccoglimento, dal centro alle periferie e alle borgate.

NATALE Foggia, l’antico Natale torna a suonare: protagoniste le zampogne di Scapoli - concerto “Dalle melodie di un antico Natale ai suoni della tradizione popolare”, dedicato alle zampogne ... statoquotidiano.it

Luci, feste di piazza e lo shopping: a Foggia via al Natale - Oggi a Foggia giorno dell’Immacolata, piazza Cavour sarà la cornice suggestiva che accoglierà la cerimonia dell’accensione dell’a ... lagazzettadelmezzogiorno.it

IMovie - Vigilia di Natale a Foggia

"PREFERITE IL CALORE UMANO" Natale, Confcommercio Foggia: “Scegliere i negozi di prossimità significa scegliere il cuore della città” - facebook.com facebook

Natale Solidale 2025, all'istituto Volta di Foggia la scuola fa rete per aiutare chi è in difficoltà x.com

