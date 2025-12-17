Natale a Belpasso | eventi luminarie e iniziative per famiglie e visitatori

Il Natale a Belpasso si anima con luminarie, eventi e iniziative dedicate a famiglie e visitatori. L’amministrazione comunale ha avviato il ricco calendario di festività, creando un’atmosfera di condivisione, tradizione e solidarietà, per vivere intensamente la magia delle feste in un contesto ricco di eventi e atmosfere suggestive.

La magia del Natale avvolge Belpasso. L’Amministrazione comunale dà ufficialmente il via alle festività con un calendario di appuntamenti pensati per le famiglie, all’insegna della condivisione, della tradizione e della solidarietà. Un programma che mira ad attrarre cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

