Natale 2025 gli italiani spenderanno in media quasi 600 euro e solo uno su cinque risparmierà sul pranzo

Nel Natale 2025, gli italiani prevedono di spendere in media circa 600 euro, pari al 34% del reddito familiare netto mensile. La spesa comprende regali, pranzi natalizi e festeggiamenti di Capodanno. Solo una quota limitata di famiglie si dedicherà al risparmio durante il periodo delle festività, evidenziando l'importanza delle tradizioni e delle celebrazioni in questa stagione.

È una cifra che corrisponde a circa il 34% del reddito familiare netto mensile. 208 euro verranno spesi per i regali, 117 euro per pranzi e cene di Natale e 86 euro per il Capodanno. Lo segnala l'indagine di Altroconsumo. Vanityfair.it

