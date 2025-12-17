Natale 2025 Confesercenti Toscana | sotto l’albero abbigliamento profumi & balocchi Ma anche viaggi e abbonamenti streaming
Il Natale 2025 in Toscana si avvicina e porta con sé una vasta scelta di regali, tra abbigliamento, profumi, giocattoli, ma anche viaggi e abbonamenti streaming. Le vie dello shopping si animano con negozi, supermercati e mercatini natalizi, offrendo opportunità per tutti i gusti e tutte le tasche. Un momento di festa e di condivisione, che coinvolge cittadini e visitatori alla ricerca dei regali perfetti per rendere speciale questa stagione.
Il Natale 2025 entra nel vivo anche in Toscana, dove la forte presenza di punti vendita attrae chi cerca degli ultimi doni da mettere sotto l'albero, tra oggi e la Vigilia: il 62% farà i suoi acquisti anche in un negozio, il 22% in un supermercato e il 17% in un mercato o mercatino natalizio
