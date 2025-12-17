Nascono i Premi Ezio Bosso Per Milano Bologna e Firenze

Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione dei “Premi Ezio Bosso”, istituiti per valorizzare la divulgazione musicale a Milano, Bologna e Firenze. Un riconoscimento dedicato alla memoria del noto compositore e musicista, volto a premiare coloro che si distinguono nel diffondere la passione e la conoscenza della musica.

