Nascono i Premi Ezio Bosso Per Milano Bologna e Firenze
Sono stati annunciati i vincitori della prima edizione dei “Premi Ezio Bosso”, istituiti per valorizzare la divulgazione musicale a Milano, Bologna e Firenze. Un riconoscimento dedicato alla memoria del noto compositore e musicista, volto a premiare coloro che si distinguono nel diffondere la passione e la conoscenza della musica.
La prima edizione del “ Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso “ ha i suoi vincitori: Primo premio (10.000 euro) e Premio del Pubblico (2.000 euro) alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi per il progetto Discovery; secondo Premio (6.000 euro) all’ Associazione Bologna Festival per il progetto Baby Bofè; terzo Premio (4.000 euro) a Tempo Reale di Firenze per il progetto Scuola di suono. La premiazione si è tenuta nella Sala A della sede Rai di via Asiago, a Roma, nel corso dell’evento Grazie, Ezio!, serata di emozioni, ricordi e musica che sarà trasmessa a il 29 dicembre su Raitre, Rai Radio2 e RaiPlay, dalle ore 23. Quotidiano.net
“Grazie, Ezio!”: il Premio alla Divulgazione Musicale Ezio Bosso celebra i vincitori su Rai3 - Il Premio, nato per valorizzare e sostenere le migliori esperienze italiane di divulgazione musicale, ha annunciato i vincitori della sua prima edizione, selezionati per l’impatto culturale e sociale ... giornaledipuglia.com
