Nasconde la cocaina nell’attrezzo da palestra | pusher in manette

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato a Bentivoglio, vicino a Bologna, con l’accusa di spaccio di cocaina. Durante una perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto sostanza stupefacente e denaro, ritenuti provenienti dall’attività illecita. L’intervento si inquadra nelle operazioni di contrasto al traffico di droga nella zona.

© Ilrestodelcarlino.it - Nasconde la cocaina nell'attrezzo da palestra: pusher in manette Bentivoglio (Bologna), 17 dicembre 2025 – Cocaina e soldi, ritenuti provenuto di spaccio, sono stati trovati nella casa di un cinquantenne al termine di una perquisizione effettuata dai carabinieri della stazione di Bentivoglio. Il pusher, un italiano, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga, mentre altre due persone, di 37 e 49 anni, sono state segnalate alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Cade nella trappola del phishing. Gli rubano 2.500 euro dalla carta Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i militari dell'Arma si sono presentati a casa del cinquantenne e con l'ausilio di un'unità cinofila hanno perquisito l'abitazione.

