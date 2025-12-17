© Ilgiorno.it - Nasce "l’ospedale in classe" il mondo della cura visto da vicino

Oltre 1300 studenti dei licei e istituti tecnici provenienti dall’area metropolitana di Milano, stanno per trasformare le loro aule in veri e propri laboratori di simulazione clinica. È questa la missione di " L’Ospedale in Classe ", il progetto di 15 ore di Formazione Scuola-Lavoro promosso da Humanitas University e rivolto alle classi quarte e quinte, in programma da dicembre 2025 ad aprile 2026. L’iniziativa nasce per offrire a ragazzi e ragazze un’occasione unica: esplorare da vicino il mondo della cura e delle professioni sanitarie, sperimentando in prima persona attività immersive, laboratori, simulazioni e incontri con professionisti del settore. Ilgiorno.it

