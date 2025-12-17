Narratori digitali del territorio | studenti protagonisti del rilancio culturale di Oplontis

Gli studenti campani e italiani sono esperti nell’uso dello smartphone per social e svago, ma incontrano difficoltà nelle attività digitali più complesse legate al lavoro o alla ricerca culturale. Questo articolo esplora il ruolo dei narratori digitali del territorio, protagonisti del rilancio culturale di Oplontis, e il loro contributo alla valorizzazione del patrimonio locale attraverso strumenti digitali.

I  giovani campani e italiani  sanno utilizzare uno smartphone, ma faticano (e non poco) quando si tratta di compiere  attività più complesse  che prevedono  l’utilizzo dei dispositivi digitali con finalità lavorative  o comunque diverse da quelle necessarie per stare sui social o usare app di messaggistica e intrattenimento. A conferma di tale situazione diversi studi autorevoli, tra cui il DESI – Digital Economy and Society Index della Commissione Europea (in cui l’Italia nel 2022 si colloca al penultimo posto in Europa per competenze digitali, con solo il 46% della popolazione tra i 16 e i 74 anni trasversalmente in possesso di competenze digitali almeno di base, con dati confermati nelle fasce d’età più giovani) o dal PIAAC dell’OCSE (la cui ultima edizione sostiene gli adulti italiani, in media, ottengono risultati inferiori alla media OCSE in  literacy, numeracy e problem solving  in ambienti tecnologici, inclusi quelli delle fasce d’età più giovani). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

