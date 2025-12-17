Narrare Agrigento | studenti e scrittori a confronto nel centenario di Camilleri
Il 19 dicembre, l’aula magna del liceo Politi di Agrigento ospiterà “Narrare Agrigento”, un evento dedicato ai licei della città in occasione del centenario della nascita di Andrea Camilleri. Studenti e scrittori si confronteranno in un percorso che celebra la figura dello scrittore siciliano e il patrimonio culturale di Agrigento.
Venerdì 19 dicembre, alle ore 9,30, l’aula magna della sede centrale del liceo scientifico e delle scienze umane Politi, in via Acrone, ospiterà “Narrare Agrigento”, percorso dedicato ai licei agrigentini nel centenario della nascita di Andrea Camilleri. L’iniziativa si inserisce nel più ampio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
