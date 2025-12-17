Napoli Scampia ospita il 70° Congresso Nazionale SIGG | Liberi e longevi tra scienza e arte urbana

Scampia si prepara ad ospitare il 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che si svolgerà presso il Polo didattico dell’Università Federico II di Napoli. L'evento, intitolato “Liberi e longevi”, riunisce esperti e professionisti per affrontare tematiche legate alla longevità e al benessere degli anziani, tra scienza e arte urbana.

© Laprimapagina.it - Napoli. Scampia ospita il 70° Congresso Nazionale SIGG: “Liberi e longevi” tra scienza e arte urbana Scampia si prepara ad accogliere il 70° Congresso Nazionale della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG), che si terrà presso il Polo didattico dell’Università Federico II di Napoli. L’evento, dal titolo “Liberi e longevi”, intende sottolineare l’impegno della geriatria nel garantire agli anziani una vita libera dalla disabilità e un invecchiamento in salute. La scelta di Scampia come sede del Congresso non è casuale: il quartiere, simbolo di periferia difficile, sta cercando di abbattere le barriere sociali e culturali che lo caratterizzano. Tra i murales del celebre street artist Jorit, spiccano Pier Paolo Pasolini e Angela Davis, simboli di libertà e uguaglianza, e ora anche l’immagine dell’anziana protagonista del Congresso, a rappresentare la sfida contro la non autosufficienza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it Leggi anche: ANCREL, la Stazione Marittima di Napoli ospita il Convegno nazionale Leggi anche: Pd, Schlein e Fico al congresso nazionale GD a Napoli: l’arrivo tra gli applausi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Scampia per decenni la più grande piazza di spaccio d'Europa - PresaDiretta 13102024 Napoli, completato lo sgombero delle ultime famiglie delle Vele a Scampia - É stato completato oggi lo sgombero delle vele di Scampia, quartiere a nord di Napoli, con gli ultimi undici nuclei familiari che vivevano nella Vela Rossa. tg24.sky.it Napoli, oggi la demolizione della Vela Gialla. Gli abitanti di Scampia: “Ciao Bella Ciao” - 16 sono iniziati i lavori di demolizione dell'ecomostro, da molti ritenuto uno dei simboli di Gomorra. quotidiano.net NapoliToday. . In diretta da Scampia: inizia l'abbattimento della Vela rossa - facebook.com facebook #Napoli, mercoledì a #Scampia l'avvio della demolizione della #vela rossa x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.