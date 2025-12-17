Napoli regali per Conte e bagagli per altri

Antonio Conte ha già inviato la sua letterina di Natale a Aurelio De Laurentiis, sperando in tre regali dal presidente del Napoli. Mentre il tecnico aspetta i doni, il club lavora con il direttore sportivo Manna per soddisfare le sue richieste, tra regali e bagagli per altri impegni. La stagione natalizia si anima tra aspettative e preparativi.

Antonio Conte ha già spedito la sua letterina di Natale a Babbo Aurelio. Sotto l'albero il tecnico si aspetta tre regali dal presidente De Laurentiis, al lavoro col ds Manna per accontentarlo. Nel mirino un vice Anguissa (piace Mainoo in prestito dal Manchester United), un centrocampista di palleggio (intriga Pellegrini della Roma; mentre Manzambi costa tanto) e magari pure un esterno d'attacco. In uscita invece tutti i giovani che saluteranno in prestito: su Marianucci c'è la Cremonese; mentre per Vergara sono arrivate numerose richieste. Bagagli pronti anche per Ambrosino (ci prova la Samp), visto che Lucca nonostante il rientro di Lukaku sembra destinato a restare.

