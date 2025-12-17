Napoli Olivera assente all’allenamento mattutino
Olivera si è assente all'allenamento mattutino del Napoli, evidenziando un momento di difficoltà per la squadra. La situazione si presenta complicata anche in vista della semifinale di supercoppa italiana contro il Milan in Arabia Saudita, dove i problemi degli azzurri continuano a pesare sulle loro prestazioni.
Napoli, si ferma Olivera Anche in Arabia Saudita, dove il Napoli affronterà il Milan nella semifinale di supercoppa italiana, continuano i problemi per gli azzurri. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
SSCN - Napoli, leggero affaticamento al polpaccio per Olivera, salta l'allenamento pre Milan - Awwal Park Stadium di Riyadh il Napoli ha svolto la seduta mattutina aperta ai media nei primi 15 minuti nella vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. napolimagazine.com
Napoli tra Inter e infermeria: out Anguissa, torna Olivera - (di Francesco Tedesco) Torna Olivera e si fa male Anguissa: gli infortuni muscolari mettono i bastoni tra le ruote a quel Napoli perfetto costruito da Antonio Conte, in testa per 17 giornate su 26 ... ansa.it
"Sei scarso" Un video diventato virale mostra Zaniolo provocare Olivera durante Udinese-Napoli. Qual è stata la reazione del calciatore azzurro - facebook.com facebook
#UdineseNapoli 1-0 75 | Napoli change: Olivera Buongiorno #ForzaUdinese #AlèUdin x.com
