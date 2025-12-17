Napoli Olivera assente all’allenamento mattutino

Olivera si è assente all'allenamento mattutino del Napoli, evidenziando un momento di difficoltà per la squadra. La situazione si presenta complicata anche in vista della semifinale di supercoppa italiana contro il Milan in Arabia Saudita, dove i problemi degli azzurri continuano a pesare sulle loro prestazioni.

Napoli, si ferma Olivera Anche in Arabia Saudita, dove il Napoli affronterà il Milan nella semifinale di supercoppa italiana, continuano i problemi per gli azzurri. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli olivera assente all8217allenamentoSSCN - Napoli, leggero affaticamento al polpaccio per Olivera, salta l'allenamento pre Milan - Awwal Park Stadium di Riyadh il Napoli ha svolto la seduta mattutina aperta ai media nei primi 15 minuti nella vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Milan. napolimagazine.com

Napoli tra Inter e infermeria: out Anguissa, torna Olivera - (di Francesco Tedesco) Torna Olivera e si fa male Anguissa: gli infortuni muscolari mettono i bastoni tra le ruote a quel Napoli perfetto costruito da Antonio Conte, in testa per 17 giornate su 26 ... ansa.it

