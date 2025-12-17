Napoli-Milan Supercoppa Italiana | dove vederla in tv e streaming orario e probabili formazioni

Napoli e Milan si sfidano a Riad nella semifinale della Supercoppa Italiana, un match che mette in palio il primo trofeo stagionale. Ecco tutte le informazioni su orario, diretta tv, streaming e le probabili formazioni per seguire l'incontro tra le due grandi squadre italiane.

Napoli e Milan si affrontano a Riad nel primo atto della Supercoppa Italiana, una semifinale che mette di fronte i campioni d’Italia in carica e i rossoneri, finalisti dell’ultima Coppa Italia e detentori del trofeo. È una sfida secca, che vale l’accesso alla finale contro la vincente di Bologna-Inter. La gara sarà diretta da Luca Zufferli, con Aureliano al VAR. Per Allegri è l’occasione di difendere il titolo conquistato un anno fa proprio in Arabia Saudita; per Conte, un banco di prova ad altissima intensità in un momento complicato sul fronte infortuni. Orario e stadio. La semifinale si gioca giovedì 18 dicembre 2025, con calcio d’inizio alle 20:00 (ora italiana). 🔗 Leggi su Como1907news.com

