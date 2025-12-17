Napoli-Milan le probabili formazioni | un’assenza certa e due grandi dubbi per Allegri

Domani alle 20:00 all'Al-Awwal Park di Riyadh si disputa la prima semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Ecco le probabili formazioni, con un’assenza certa e due grandi dubbi per Allegri, che guideranno le scelte degli allenatori in questa importante sfida.

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Milan, prima semifinale della Supercoppa Italiana a Riyadh (Arabia Saudita), in programma domani, giovedì 18 dicembre, alle 20:00 ora italiana all'Al-Awwal Park: le scelte dei due allenatori.

Probabili formazioni Napoli-Milan di Supercoppa, giocano Gabbia e Lobotka? Le ultime su Lukaku e Leao - Napoli e Milan aprono la Supercoppa Italiana 2025 in Arabia Saudita: mister Conte non avrà ancora Anguissa, mentre Allegri è privo di Gimenez in atacco. goal.com

OCR: LA SUPERCOPPA ITALIANA SU MEDIASET NAPOLI- MILAN -MILAN GIOVEDI ORE 20 Emirates IYBETTER DET BETTER Saputo BOLOGNA-INTER VENERDI ORE 20 LA FINALE LUNEDI ORE 20 DIRETTA STREAMING SPORTMEDIASET.IT - facebook.com facebook

Supercoppa, il programma della vigilia di Napoli-Milan: orari conferenze e allenamenti x.com

