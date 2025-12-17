Napoli-Milan la conferenza di Antonio Conte da Riad LIVE

Antonio Conte, allenatore del Napoli, tiene una conferenza a Riad in vista della semifinale della Supercoppa Italiana 2023, che vedrà i partenopei affrontare il Milan. L'incontro rappresenta un momento chiave per la squadra prima della sfida ufficiale in programma nella città saudita.

Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per affrontare la semifinale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana a Riad da disputare contro il Milan. Per l'occasione, alla vigilia, il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa a partire dalle ore 14:00. Segui l'evento LIVE su SpazioNapoli.it. Napoli-Milan, la conferenza di Conte per la semifinale della Supercoppa Italiana. IN AGGIORNAMENTO –.

