Napoli-Milan la conferenza di Antonio Conte da Riad LIVE
Antonio Conte, allenatore del Napoli, tiene una conferenza a Riad in vista della semifinale della Supercoppa Italiana 2023, che vedrà i partenopei affrontare il Milan. L'incontro rappresenta un momento chiave per la squadra prima della sfida ufficiale in programma nella città saudita.
Il Napoli di Antonio Conte si sta preparando per affrontare la semifinale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana a Riad da disputare contro il Milan. Per l’occasione, alla vigilia, il tecnico rossonero parlerà in conferenza stampa a partire dalle ore 14:00. Segui l’evento LIVE su SpazioNapoli.it. Napoli-Milan, la conferenza di Conte per la semifinale della Supercoppa Italiana. IN AGGIORNAMENTO –. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Leggi anche: Milan-Napoli: data ed orario conferenza stampa di Antonio Conte
Leggi anche: DIRETTA Milan-Napoli, la conferenza di Conte: seguila live
LIVE Milan Press Conference Napoli-Milan EA SPORTS FC Supercup 202526
Alle 14:00 Di Lorenzo in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Milan. Segui la diretta con MondoNapoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, parlerà oggi in conferenza stampa da Riyad alla vigilia di Napoli- mondonapoli.it
Napoli-Milan, probabili formazioni e ultime sulla Supercoppa: oggi le conferenze di Conte e Allegri - Domani in campo a Riyad le squadre di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, in occasione della semifinale ... ilmattino.it
Si parte giovedì alle 20 con Napoli-Milan in diretta esclusiva su Italia 1 #SportMediaset - facebook.com facebook
Supercoppa, il programma della vigilia di Napoli-Milan: orari conferenze e allenamenti x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.