Domani il Milan affronta il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana, ma la vigilia è segnata dall'assenza di un altro big, che non si sta allenando con il gruppo. La sfida si preannuncia cruciale per entrambe le squadre, pronte a dare il massimo in una partita decisiva. Rimanete aggiornati per tutte le novità e analisi sulla sfida.

© Spazionapoli.it - Napoli-Milan, forfait di un altro big? Non si sta allenando con il resto della squadra

Giornata di vigilia per il Milan. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara alla sfida di domani contro il Napoli, valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. Per il tecnico rossonero non ci sono però buone notizie. Milan, Leao non si allena alla vigilia del match contro il Napoli. Rafael Leao non si sta allenando con il resto della squadra alla vigilia del match di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Il portoghese è quindi in dubbio a ventiquattr’ore dalla semifinale e costringe Massimiliano Allegri a valutare nuove soluzioni in caso di forfait. Come precisato da Daniele Longo, Leao ha svolto lavoro personalizzato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Leggi anche: Inter, Andrea D’Amico: “Lotta scudetto tra Milan e Napoli? La squadra di Chivu animerà il campionato”

Leggi anche: Milan – Napoli, scelta la squadra arbitrale: gli azzurri sorridono!

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Milan: Leao, Gimenez e Fofana ancora a parte. Verso il forfait contro il Sassuolo; Lukaku dà forfait a Napoli-Milan: scopri il timing del suo ritorno in panchina; Juan Jesus a rischio forfait con l'Udinese, le ultime sulle condizioni di Lobotka e Lukaku; Napoli-Milan Leao verso il forfait Ansia per Giménez | potrebbe operarsi e fermarsi a lungo.

Napoli-Milan, forfait di un altro big? Non si sta allenando - Cattive notizie per Massimiliano Allegri alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli: un big rossonero non si sta allenando. spaziomilan.it