Napoli-Milan di Supercoppa italiana quando inizia? Date orari montepremi dove vederla in chiaro

La Supercoppa Italiana 2025 si avvicina a grandi passi con una semifinale di alto livello tra Napoli e Milan. Una sfida decisiva che promette spettacolo, prestigio e un importante ritorno economico, attirando l’attenzione di appassionati e tifosi. Scopri tutte le informazioni su date, orari e dove seguirla in chiaro, in attesa di un match che potrebbe già decidere il destino della competizione.

La Supercoppa Italiana 2025 entra subito nel vivo con una semifinale di altissimo profilo. Napoli e Milan si affrontano in una sfida che vale l’accesso alla finale del torneo e che mette in palio non solo il prestigio del trofeo, ma anche un ritorno economico significativo in un contesto internazionale di grande visibilità. Il formato delle Final Four, confermato anche per questa edizione, rende ogni partita decisiva e senza appello: sbagliare non è consentito. Napoli-Milan di Supercoppa Italiana 2025: quando si gioca. La semifinale tra Napoli e Milan, valida per la Supercoppa Italiana 2025, si disputerà Giovedì 18 dicembre 2025, con calcio d’inizio fissato alle ore 20:00 italiane. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

