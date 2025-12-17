Napoli-Milan di Supercoppa Italiana Maignan | Il mio futuro? Fa parlare ma non mi deve disturbare

In vista della Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, il portiere rossonero Mike Maignan ha affrontato le domande sul suo futuro durante la conferenza stampa a Riyadh. Le sue parole hanno suscitato interesse e curiosità tra i tifosi, mentre il giocatore ha sottolineato che le voci non devono distoglierlo dalla concentrazione sulla partita.

A Mike Maignan, portiere rossonero, nella conferenza stampa di presentazione di Napoli-Milan di Supercoppa Italiana avvenuta in mattinata all'Al-Awwal Park di Riyadh (Arabia Saudita), sono stati chiesti lumi sul suo futuro. Ecco la sua risposta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

