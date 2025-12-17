Napoli-Milan di Supercoppa Italiana Allegri | Ecco come stanno Leao e Fofana

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista della semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan, l'allenatore Allegri ha aggiornato sulle condizioni di Rafael Leao e Youssouf Fofana, i due giocatori chiave per entrambe le squadre. La conferenza stampa da Riyadh ha fornito dettagli sugli eventuali dubbi di formazione e sull'importanza di queste stelle per la partita in programma domani sera.

napoli milan di supercoppa italiana allegri ecco come stanno leao e fofana

© Pianetamilan.it - Napoli-Milan di Supercoppa Italiana, Allegri: “Ecco come stanno Leao e Fofana”

L'allenatore Massimiliano Allegri, in conferenza stampa da Riyadh (Arabia Saudita), ha parlato delle condizioni di Rafael Leao e Youssouf Fofana in vista di Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana in programma domani sera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna

Leggi anche: Supercoppa Italiana 2025, i convocati del Milan per la competizione: ci sono Leao e Fofana. Allegri sorprende, ecco chi ha chiamato!

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

NAPOLI - MILAN Confronto di Super Coppa

Video NAPOLI - MILAN Confronto di Super Coppa

napoli milan supercoppa italianaSupercoppa Italiana Napoli-Milan, la conferenza di Allegri: «Conte in difficoltà tira fuori sempre il meglio» - «Una partita secca, l'obiettivo di tutti è arrivare alla finale di lunedì». msn.com

napoli milan supercoppa italianaNapoli-Milan, la conferenza stampa di Allegri prima della Supercoppa LIVE - Vigilia della 38esima edizione della Supercoppa Italiana: domani si gioca la prima delle due semifinali, quella tra Milan e Napoli. sport.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.