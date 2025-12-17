Napoli-Milan di Supercoppa Italiana Allegri | Domani operazione per Giménez Negli ultimi giorni …

Massimiliano Allegri ha aggiornato sulla condizione di Santiago Giménez, prossimo all'intervento alla caviglia, alla vigilia della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Milan in programma a Riyad. L'allenatore rossonero ha parlato in conferenza stampa dall'Arabia Saudita, in vista della sfida decisiva.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa dall'Arabia Saudita, delle condizioni di Santiago Giménez, prossimo all'operazione alla caviglia, alla vigilia di Napoli-Milan, semifinale di Coppa Italia di domani a Riyadh.

