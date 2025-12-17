Napoli-Milan Conte stravolge la squadra titolare | pronti 4-5 cambi con Di Lorenzo nella difesa a tre?

Il Napoli si avvicina alla sfida con il Milan con grandi novità in formazione. Conte pronta a rivoluzionare la squadra, con 4-5 cambi rispetto alla formazione abituale e un possibile impiego di Di Lorenzo nella difesa a tre. Una strategia che promette sorprese e mette in evidenza l’intenzione di sorprendere gli avversari, rendendo questa partita un match da non perdere.

Il Napoli si prepara a scendere in campo con una formazione profondamente rinnovata nella partita contro il Milan. Antonio Conte vuole dare fin da subito un segnale forte, mostrando un'identità chiara e un cambio di rotta deciso rispetto al recente passato. Il tecnico è pronto a sorprendere con alcune scelte significative: Matteo Politano sarà un

