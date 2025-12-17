Napoli-Milan Allegri in conferenza non si fida di Conte | L’ha sempre fatto
In vista della semifinale di Supercoppa tra Napoli e Milan, Allegri si mostra cauto in conferenza stampa, sottolineando come Conte abbia spesso adottato strategie imprevedibili. Il Napoli, reduce da due sconfitte, si prepara a sfidare i rossoneri a Riyadh, in un match che promette grande spettacolo e tensione tra due delle squadre più competitive del calcio italiano.
Il Napoli arriva a Riyadh con due sconfitte alle spalle, non il migliore dei modi per affrontare una semifinale di Supercoppa. Gli azzurri, tuttavia, hanno voglia di riscattarsi e raggiungere la finale. Per farlo, però, dovranno vedersela con un Milan che non ha intenzione di mollare un centimetro. Massimiliano Allegri ha parlato della sfida in conferenza stampa. Supercoppa, Allegri preoccupato: per lui il Napoli sarà ‘arrabbiato’. Quella di domani sarà una partita difficile per entrambe le formazioni in campo. Anche il Milan, infatti, ha vinto solo una delle ultime tre partite, in rimonta contro il Torino. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
