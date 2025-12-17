Napoli mercato bollente a gennaio | Conte chiede ben tre giocatori
Il mercato di gennaio del Napoli si scalda con Antonio Conte che richiede tre nuovi acquisti, mentre cresce l’attesa per la Supercoppa italiana. La squadra è arrivata a Riyad, dove questa sera affronterà il Milan in semifinale. In caso di passaggio, la finale sarà tra le vincenti di Bologna e Inter.
Cresce l’attesa per la Supercoppa italiana. Il Napoli è arrivato alla volta di Riyad, e questa mattina ha svolto l’allenamento prima di affrontare il Milan domani sera per la semifinale, nell’eventuale finale ci sarà la vincente tra Bologna e Inter. Le attenzioni del club, però, sono rivolte anche al calciomercato invernale, ormai alle porte: Antonio Conte ha chiesto tre giocatori a De Laurentiis. Mercato Napoli, pronti i rinforzi: le richieste di Conte. Il calciomercato di gennaio sarà bollente in casa Napoli. Tanti infortuni per gli azzurri in questa stagione, ultimo quello di Olivera, soprattutto a centrocampo, dove Antonio Conte ha dovuto ridisegnare la squadra visti i pochi giocatori a disposizione in questa zona di campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
